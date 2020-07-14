Опрос: более 80% россиян готовы перейти на работу в конкурирующую фирму

14 Июль 2020 2020-07-14T12:54:42+03:00

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В России восемь из 10 сотрудников потенциально готовы перейти на работу в конкурирующую компанию. При этом 75% опрошенных отметили, что уйдут к конкурентам если им будут предложены более выгодные условия. А вот еще 6% сказали, что готовы перейти на любых условиях.

При этом всего 5% россиян отметили, что будут хранить верность своему работодателю и ни за что не пойдут работать к конкурентам.

Опрос показал, что чаще всего перейти к конкурентам готовы россияне в возрасте 35-44 лет, а также сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц. Главный аргумент для перехода для россиян – предложение более высокой зарплаты. Если такое предложение последует, то от него не смогут отказаться 93% процента опрошенных, передает «Российская газета».

Помимо этого условием для перехода к конкурентам может стать повышение в должности. Такое предложение привлекает 57% опрошенных. Еще 47% готовые перейти к конкурентам при условии бесплатного обучения. 43% готовы уйти от своего работодателя в ту компанию, где есть солидный соцпакет, который подразумевает, к примеру, бесплатный отдых, лечение и другие льготы.

Так же отмечается, что для мужчин приоритетнее предложение более престижной должности, а для женщин – близость к дому. Молодые люди до 24 лет чаще выбирают предложения с более высокой зарплатой и возможностью бесплатного обучения, пишет argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU