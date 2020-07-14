ЦИК Беларуси снял с выборов на пост президента Валерия Цепкало

14 Июль 2020 2020-07-14T14:07:09+03:00

Ранее сегодня, 14 июля, Виктору Бабарико отказали в регистрации в качестве кандидата на должность главы Беларуси

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Бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало официально снят с выборов президента Беларуси. ЦИК проводит трансляцию заседания онлайн.

Ранее сегодня, 14 июля, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата в президенты страны. ЦИК объяснил это несоответствием декларации о доходах и имуществе, а также участием "иностранной организации" в его избирательной кампании.

Сайт KP.ru сообщал, что ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Кроме Цепкало, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК республики подали шесть человек. Период предвыборной агитации продлится с 14 июля по 8 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU