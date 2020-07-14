ЦИК Беларуси снял с выборов на пост президента Валерия Цепкало
Бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало официально снят с выборов президента Беларуси. ЦИК проводит трансляцию заседания онлайн.
Ранее сегодня, 14 июля, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата в президенты страны. ЦИК объяснил это несоответствием декларации о доходах и имуществе, а также участием "иностранной организации" в его избирательной кампании.
Сайт KP.ru сообщал, что ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Александра Лукашенко.
Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Кроме Цепкало, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК республики подали шесть человек. Период предвыборной агитации продлится с 14 июля по 8 августа включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU