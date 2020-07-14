2020-07-14T13:11:44+03:00
Общество

Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия по делу

Следующим этапом станет направление материалов прокурору и в суд
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: Роман Канащук, ТАССФото: Роман Канащук, ТАСС
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Защита Ефремова закончила знакомиться с материалами следствия по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат артиста Эльман Пашаев.

Эта процедура предусмотрена статьей 217 УПК, на этой стадии защита может попросить провести еще какие-либо следственные действия, опросить свидетелей, провести экспертизы. Дальше материалы дела направляют прокурору, а он либо отправляет в су, либо - на доследование.

По версии следствия, Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил ДТП, в аварии погиб 51-летний водитель фургона Сергей Захаров. Актер записал видеообращение, он попросил прощения, хотя и понимает, что извинить его невозможно.

В дело то и дело появляются новые "детали", которые защита Ефремова опровергает. Например, о том, что актер пытался сразу же после ДТП дать взятку полицейскому, или о том, что он не признает вину, о деньгах семье погибшего.

olgaskabeevaolgaskabeeva
Как Михаил Ефремов вел себя на медосвидетельствовании
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ИСТОЧНИК KP.RU

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