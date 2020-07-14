2020-07-14T13:03:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты: заразность пациентов с коронавирусом не зависит от тяжести болезни

При этом статистика показывает, что инфекция чаще всего передается от бессимптомных носителей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусомРакова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусомФото: REUTERS
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В Москве провели масштабное исследование распространения заболевания среди лиц, которые близко контактировали с заболевшими COVID-19. Эксперты пришли к неожиданным выводам: заразность пациентов с коронавирусом не зависит от тяжести болезни. При этом, согласно статистике, инфекция чаще всего передается от бессимптомных носителей.

- При контакте с бессимптомными близкими заболели 22% человек, с легким течении заболевания – 20%, со средней форме тяжести – 14%, при тяжелом течении заболевания – 15%. Таким образом, вероятность заразиться не связана с тяжестью течения заболевания у заболевшего, - заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Она пояснила, что, скорее всего, это связано исключительно с психологическими факторами. В случае бессимптомного течения заболевания у близкого человека люди ведут себя менее осторожно и не соблюдают меры безопасности.

Эксперты также пришли к выводу о том, что тяжесть заболевания у близких контактов напрямую связана с тяжестью заболевания у зараженного. Так, если человек перенес инфекцию бессимптомно, то 75% заразившихся от него лиц также не будут иметь никаких симптомов. И напротив - у людей, подхвативших инфекцию от тяжело больных пациентов вероятность бессимптомного течения болезни гораздо меньше - 45%.

Ранее Ракова заявила о том, что число москвичей с формирующим иммунитетом к коронавирусу постоянно растет. На сегодняшний день, 21,7% жителей столицы имеют антитела к инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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