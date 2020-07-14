Водители не гудят, людей меньше: Появилось видео четвертого дня протестов в Хабаровске

14 Июль 2020 2020-07-14T13:53:25+03:00

Причиной протестов стало задержание и арест губернатора Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств

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В Хабаровске пошел четвертый день протестов в связи с задержанием губернатора Сергея Фургала. Его этапировали в Москву, где предъявили обвинение в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах.

Акции, которые собирали сначала до 12 тысяч человек, становятся все тише и "интеллигентнее". Раньше автомобилисты гудели в знак поддержки пешим протестующим, а пешие устраивали шествия прямо по проезжей части.

- Людей еще меньше, хотя к 8 часам вечера обычно намного больше людей. Кстати эволюционный путь развития протестов: теперь мы идем по тротуару, а не по дороге, не мешаем дорожному движению. Видимо, для того, чтоб не раздражать водителей,- рассказал обозреватель КП с места событий Владимир Ворсобин.

По версии следствия, глава региона состоял в преступной группе, на слету которой тяжелые преступления. Его арестовали 10 июля, с этого же дня в Хабаровске начались массовые акции протеста. Люди стали требовать "вернуть Фургала", губернатора, "которого выбирали". Зачем, свою версию выдвинула пресс-секретарь задержанного главы региона - чтобы судили его здесь, а не в Москве. У жителей Хабаровская оказалось много вопросов и претензий к москвичам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790433" frameborder="0"></iframe> Эволюционный путь протестов в Хабаровске: с дорог - на тротуары, от гудения - к тишине.Владимир ВОРСОБИН

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790437" frameborder="0"></iframe> Четвертый день протестов в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

ИСТОЧНИК KP.RU