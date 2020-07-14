Законопроект, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, принят в I чтении
Госдума приняла в I чтении законопроект, приравнивающий отчуждение российской территории к экстремизму. Изменения предложено внести в закон "О противодействии экстремистской деятельности". В будущем в уголовном кодексе также может появиться новая статья 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации".
Законопроект, который приняли в первом чтении, стал первым из тех, что сформируют на основе поправок Конституцию. Виновному по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.
Наказание в виде штрафа могут применить и к тем, кто публично призывает к "нарушению территориальной целостности РФ", то есть выступает с призывами расстаться с какими-то регионами, к примеру.
- Впервые уличенный в таких призывах понесет административную ответственность. Речь идет о штрафах до 60 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц, до 300 тысяч рублей для юрлиц,- объяснил ТАСС депутат Госдумы Павел Крашенинников.
ИСТОЧНИК KP.RU