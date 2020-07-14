Названы восемь стран, готовые уже сейчас принять российских туристов

14 Июль 2020 2020-07-14T14:17:47+03:00

В АТОР назвали 8 стран, готовых уже сейчас принять российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Восемь стран официально объявили о том, что готовы уже сейчас принимать российских туристов. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. В большинстве своем эти государства пользуются повышенным спросом на российском рынке.

Очевидно, что открытие границ будет производиться на определенных условиях. Большинство стран требуют предоставить справку об отсутствии коронавируса, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

- Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе, - приводит ее слова ИА НСН.

Ломидзе добавила, что в течение двух дней Италия обещала предоставить новый список стран, откуда они готовы принимать туристов. Ожидается, что Россия войдет в этот перечень.

Однако важно и то, как будет происходить открытие границ с российской стороны. Директор АТОР напомнила, что в течение ближайших двух дней должен быть сформирован список стран, с которыми Россия начнет открывать авиасообщение. Но это не значит, что 16 июля россияне смогут сразу же полететь за рубеж.

- Будет оцениваться ситуация, условия взаимности, и постепенно, поэтапно начнется открытие международного сообщения, - добавила Ломидзе.

Накануне Венгрия объявила о том, что готова открыть границы для россиян, но на определенных условиях. Так, российские туристы должны будут пройти медицинское обследование на границе еще до въезда на территорию страны. Затем их ждет двухнедельный карантин.

13 июля также появилась информация от Абахзии. Республика готова начать принимать организованные группы российских туристов с 15 июля. Для самостоятельных путешественников границы откроют не раньше 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU