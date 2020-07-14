2020-07-14T14:31:41+03:00
В мире

Россия оказалась третьей по популярности страной для отпуска среди украинцев

Первые два места заняли Венгрия и Турция
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыхаРоссия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыхаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия вошла в список трёх самых популярных стран среди украинцев для летнего отдыха, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также заявил, что первое место по числу уникальных просмотров информации для въезда заняла Венгрия. Киев объяснил это возможностью транзита в Хорватию, Черногорию и Албанию.

Второе место заняла Турция, которая была популярна среди украинцев и раньше.

- На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом, - рассказал Кулеба на брифинге.

Четвёртое и пятое места заняли Польша и Германия. Сейчас украинцы могут могут поехать в 25 стран, открывших границы для граждан зарубежных стран, где улучшилась эпидемиологическая ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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