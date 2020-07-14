2020-07-14T14:49:37+03:00
В мире

Два армянских офицера погибли в конфликте с Азербайджаном

Ереван сообщил о первых потерях
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ереван сообщил о первых потерях в конфликте с АзербайджаномЕреван сообщил о первых потерях в конфликте с АзербайджаномФото: REUTERS
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В конфликте между Арменией и Азербайджаном появились первые жертвы с армянской стороной. Ереван сообщил о гибели двух армянских офицеров при пограничных обстрелах.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Минобороны Азербайджана сообщили о гибели генерал-майора азербайджанской армии Полада Гашимова при обстреле со стороны Армении. Также погиб полковник Ильгар Мирзяев.

За всё время конфликта с Арменией погибли 11 азербайджанских военных, сообщили в Минобороны Азербайджана.

12 июля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии на приграничной территории.

Баку заявляет, что огонь открыла Армения, а в Ереване считают, что сначала военнослужащие Азербайджана совершили попытку нарушения границ на автомобиле УАЗ, а затем попытались захватить опорный пункт.

Отношения между Ереваном и Баку вступили в фазу кризиса после того, как в феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После войны, которая длилась с 1992 по 1994 год, Баку потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами.

Минская группа ОБСЕ с Россией, США и Францией во главе ведёт переговоры по вопросу мирного решения конфликта с 1992 года до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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