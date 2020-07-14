В США казнят убийц детей: Верховный суд отменил запрет на процедуру

14 Июль 2020 2020-07-14T15:41:22+03:00

Все приговоренные к казни американцы жестоко мучили и убили детей или целые семьи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США после 17 лет перерыва возобновят казни преступниковт в федеральных тюрьмах. Решение принято несколько месяцев назад, имена тех, кого ждет высшая мера наказания, известны. Все они виновны в жестоком убийстве детей, насилии, пытках.

Первым должны были казнить Даниэля Льюиса Ли. Он ударил электрошокером восьмилетнюю девочку и еще двух человек ее семьи. Головы жертв обернул полиэтиленом, жестоко избил и сбросил людей в Иллинойсский залив. Все трое погибли. Присяжные приговорили его к смертной казни, она назначена была на 13 июля. Целью убийства стал грабеж и расизм, Ли был сторонником теории превосходства белой расы.

Но за семь часов до этого, судья Таня Чуткан из окружного суда США в Вашингтоне приказала министерству юстиции отложить четыре казни, запланированные на июль и август, сообщает Reuters.

Верховный суд США 14 июля отменил этот запрет:

- Истцы по этому делу не представили доказательства, необходимых для оправдания вмешательства в процедуру в последний момент перед казнью. Предписание, которое было выдано сегодня утром, должно быть крайним исключением, а не нормой,- сказано в сообщении.

Fox News сообщает, что Льюис Ли казнен 13 июля. Ему было 47 лет, семья преступника боролась за то, чтобы он получил пожизненное заключение, но не был казнен.

Следующая назначена на 15 июля. Инъекцию введут Уэсли Иру Пурки, который изнасиловал 16-летнюю девушку, затем убил, расчленил, сжег и сбросил в емкость с септиком.

ИСТОЧНИК KP.RU