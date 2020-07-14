СК нашёл новые преступления Абызова и задержал ещё двух фигурантов

14 Июль 2020 2020-07-14T15:14:18+03:00

Министра Открытого правительства теперь обвиняют также в коммерческом подкупе и отмывании денег

Изменить размер текста: A A

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов также виновен в легализации похищенных через кипрские оффшоры и коммерческом подкупе, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

СК также сообщил о новых соучастниках по делу Абызова - бывших топ-менеджерах Сибирской энергетической компании Руслане Власове, Яне Балан и Оксане Роженковой, а также директоре "Ру-Ком" Олеге Серебренникове.

Петренко также отметила, что новые преступления Абызова вскрылись во время расследования похищения и вывода за рубеж четырёх миллиардов рублей в 2011-2014 годах у крупных поставщиков энергии: "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Абызова задержали в марте 2019 года. СК возбудил сразу несколько уголовных дел: создание преступного сообщества, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное предпринимательство и мошенничество в особо крупном размере.

Сайт KP.ru также писал, что для задержания Абызова спецслужбам пришлось "выманивать" его из Италии, где он жил с 2018 года.

В апреле 2020 года Абызов сыграл свадьбу в следственном изоляторе "Лефортово" со стюардессой Валентиной Григорьевой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU