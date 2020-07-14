2020-07-14T15:38:22+03:00
В мире

Полиция заинтересовалась опытами на украинцах в биолабораториях США

Правоохранители Украины начали расследование уголовного дела
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Полиция заинтересовалась опытами на украинцах в биолабораториях СШАПолиция заинтересовалась опытами на украинцах в биолабораториях СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинская полиция начала расследование уголовного дела по поводу работы американских биолабораторий на территории государства, в которых проводятся медико-биологические опыты на гражданах. Об этом во вторник, 14 июля, рассказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

- Власть пытается скрыть то, что происходит в этих лабораториях. Все-таки возбудили уголовные дела. И сегодня началось уголовное расследование по деятельности этих лабораторий как в центре, так и на местах, - заявил политик в ходе Международного межпартийного круглого стола авторитетных парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии коронавируса".

Напомним, что ранее украинская Служба безопасности заявила, что на территории страны нет никаких иностранных лабораторий. Чуть позже в Минздраве Украины рассказали, что Штаты предоставляли помощь украинским лабораториям, которые были построены и модернизированы для предотвращения распространения биологического оружия. Всего на территории государства нашли восемь американских биолабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стикер "Заглушить белых людей" был удален из Instagram после обвинений в расизме
Путевки в Турцию в 2020 году могут подорожать на 10 процентов
Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажира
В ФАС возбудят дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус
Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Российские истребители перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Как будет выглядеть форма "Барселоны" в сезоне 2020/2021, стало известно после презентации
Хиллари Клинтон призвала американцев готовиться, что Трамп «не будет уходить тихо» из Белого дома
ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году
Полиция заинтересовалась опытами на украинцах в биолабораториях США
Песков - об акциях протеста в Хабаровске: "Эмоциональный посыл жителей понятен, но речь об очень серьезных обвинениях"
Армения рассчитывает на российскую помощь в решении конфликта с Азербайджаном
СК нашёл новые преступления Абызова и задержал ещё двух фигурантов
В США казнят убийц детей: Верховный суд отменил запрет на процедуру
Два армянских офицера погибли в конфликте с Азербайджаном
Россия оказалась третьей по популярности страной для отпуска среди украинцев
Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам: запрещен их ввоз в Россию
Названы восемь стран, готовые уже сейчас принять российских туристов
Законопроект, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, принят в I чтении
Водители не гудят, людей меньше: Появилось видео четвертого дня протестов в Хабаровске
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты
ЦИК Белоруссии зарегистрировал бывшего оппозиционного депутата Канопацкую кандидатом в президенты
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Эксперты: заразность пациентов с коронавирусом не зависит от тяжести болезни
Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия по делу
ЦИК Беларуси снял с выборов на пост президента Валерия Цепкало