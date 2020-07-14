Как будет выглядеть форма "Барселоны" в сезоне 2020/2021, стало известно после презентации

14 Июль 2020 2020-07-14T16:12:12+03:00

На видеокадрах съемок с презентации видно, что ожидает болельщиков в будущем и как будет выглядеть форма "Барселоны" в сезоне 2020/2021

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Футбольный клуб "Барселона" во вторник, 14 июля, официально презентовал новый дизайн игровой формы на сезон 2020/2021 годов. Футболка, за которой теперь будут охотиться фанаты каталонцев, сменила обличие - она выполнена в сине-гранатовых цветах с желтыми вставками.

Главное в новом дизайне игровой формы - туда вернулись привычные для "Барсы" вертикальные полосы. На гетрах же они - горизонтальные. В официальной презентации, кадры которой опубликованы пресс-службой команды, приняли участие топовые звезды "Барселоны", среди которых - Жерар Пике, Антуан Гризманн, Лионель Месси и многие другие.

Напомним, что в этом сезоне "Барселона" в Лиге Чемпионов дошла до 1/8 финала турнира. Первый матч против "Наполи" в гостях завершился вничью 1:1. Затем же наступил перерыв из-за коронавируса. А вот уже ответный поединок пройдет в августе 2020 года.

"Барса" в нынешнем сезоне на финише чемпионата после 36 игр набрала 79 очков. Впереди них - мадридский "Реал", который набрал на 4 очка больше. И клуб из столицы Испании должен выиграть один из двух последних матчей сезона, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.

Видео презентации новой формы "Барселоны".

ИСТОЧНИК KP.RU