Хиллари Клинтон призвала американцев готовиться, что Трамп «не будет уходить тихо» из Белого дома
Хиллари Клинтон заявила, что Дональд Трамп не станет уходить из Белого дома тихо. Если он проиграет на выборах в 2020 году, то, по ее мнению, может начаться серьезный скандал.
- Было бы справедливо поднять вопрос о том, собирается ли он проиграть или нет, собирается он идти спокойно или нет, - сказала она в эфире The Daily Show с Тревором Ноем. - И мы должны быть готовы к этому.
Она допустила скандал по итогам выборов и обвинения соперников в мошенничестве. Клинтон вновь заявила о вероятном вмешательстве иностранных государств в американские выборы, а также о "подавлении" избирателей:
- У республиканцев есть две стратегии, чтобы попытаться победить,- сказала она. - Во-первых, постарайтесь помешать многим людям, которые, по их мнению, не проголосуют за них, участвовать в голосовании. Во-вторых, они сделают голосование по почте как можно труднее.
Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на выборах в 2016 году.
ИСТОЧНИК KP.RU