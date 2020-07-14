Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

14 Июль 2020 2020-07-14T17:08:28+03:00

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Курс евро во вторник, 14 июля, впервые за прошедшую неделю с 7 июля превысил отметки в 81 рубль. Об этом свидетельствует данные торгов на Московской бирже.

Европейская валюта выросла на 0,63 процента по сравнению с уровнем предыдущей сессии и достигла отметки в 81,018 рубля. Ближе к вечеру курс евро замедлил свой рост и торговался на уровне 80,9 рубля.

Курс доллара 14 июля также растет – американская валюта выросла на 0,3 процента до 71,18 рубля.

Стоимость фьючерсов на сентябрь нефти марки Brent снижается до 42,2 доллара за баррель (-1,22 процента), а нефть WTI - до 39,4 доллара за баррель (-1,75 процента).

Как ранее писал сайт kp.ru, ОПЕК опубликовала новый прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году. Прогноз улучшили на 100 тысяч баррелей, снижение глобального спроса на ресурс теперь ожидается на уровне 8,9 миллиона баррелей за сутки

ИСТОЧНИК KP.RU