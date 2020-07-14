Российские истребители перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

14 Июль 2020 2020-07-14T16:33:58+03:00

Российские истребители перехватили самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военные самолеты РФ также вылетали на перехват американских разведчиков и беспилотника над Черным морем

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Во вторник, 14 июля, российские истребители вылетали на перехват самолета-разведчика Р-3С "Орион" военно-воздушных сил Норвегии над водами Баренцева моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной.

- Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители России из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, - рассказали военные.

Кроме того, сегодня российские истребители Южного военного округа также перехватили военное воздушное судно P-8A Poseidon американских ВМС, RС-135 ВВС США и беспилотный летательный аппарат MQ-9А "Рипер" над Черным морем.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в последнее время присутствие военной авиации Штатов над акваторией Черного моря сильно увеличилось. Так, в начале текущего месяца российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU