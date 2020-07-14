Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови

14 Июль 2020 2020-07-14T16:24:53+03:00

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Коронавирус может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Об этом заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава Иван Дедов.

Он сообщил, что зачастую в больницу привозят людей, которые никогда в жизни не болели сахарным диабет, однако при заболевании коронавирусом у них ни с того ни с сего повышается уровень сахара в крови. Это происходит из-за того, что вирусу нужна энергия, а глюкоза оказывается самой быстрой и самой усвояемой.

- Вирус берет глюкозу из сердца, из печени, из мышц, это основное "депо" глюкозы, и переводит на себя, эту энергетику использует для того, чтобы устраивать эти штормы, - пояснил Дедов на встрече с Владимиром Путиным.

Он также отметил, что диабет является одной из самых главных проблем в мире. Всего на планете 420 миллионов пациентов страдают этой болезнью. Каждые семь секунд один человек в мире умирает от сахарного диабета.

ИСТОЧНИК KP.RU