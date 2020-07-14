2020-07-14T16:35:46+03:00
Общество

В ФАС возбудят дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус

Проводить исследования имеют право только медики с лицензией
Юлия САЛЬНИКОВА
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Толькомедики в России могут проводить тестыТолькомедики в России могут проводить тестыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В России могут возбудить первое дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус гражданам. Системы диагностики продавали в торговых центрах. Получить товар мог любой желающий, тогда как согласно разъяснениям Роспотребнадзора и Росздравнадзора, проводить исследования могут только квалифицированные медики с соответствующей лицензией.

- Это значит, что продажа гражданам экспресс-тестов в торговых сетях является нарушением законодательства... Мы готовим соответствующее антимонопольное дело, которое будет в ближайшее время возбуждено, расследовано и виновные понесут за это наказание, - сказал глава ФАС Игорь Артемьев в интервью сайту mk.ru.

Самостоятельное тестирование на коронавирус запрещено не случайно. Люди могут получить ложно-положительный или ложно-отрицательный результат и даже назначить сами себе лечение, что делать точно нельзя, учитывая всю серьезность инфекции. Запущенная стадия болезни грозит осложнениями, от которых человек может погибнуть, даже победив сам вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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