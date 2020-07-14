2020-07-14T17:03:52+03:00
В мире

Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажира

Один из пассажиров обещал убить всех на борту, если они не признают, что Иисус был чернокожим
Ксения АНУФРИЕВА
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Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажираСамолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажираФото: REUTERS
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Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в американском Сиэтле, поскольку один из пассажиров выкрикивал угрозы убить всех на борту, пока остальные пассажиры не признают, что Иисус был чернокожим. Об этом пишет издание Daily Mail.

Авиакомпания сообщила, что инцидент начался через 20 минут после вылета рейса из американского аэропорта. Один из пассажиров встал со своего места и громкими криками начал призывать людей на борту поверить в то, что Иисус был темнокожим. Пассажиры и находящийся в самолете сотрудник правоохранительный органов попытались успокоить агрессивного мужчину, но разбушевавшийся последователь движения BLM явно не собирался сдаваться.

Пилоты приняли решение экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту. Агрессивного пассажира сразу же отправили к сотрудникам полиции, по информации издания, он был заключен в тюрьму округа Кинг в Вашингтоне. Мотивация и состояния психического здоровья мужчины не уточняется.

Во время инцидента никто из пассажиров не пострадал, однако их пришлось пересадить на другой рейс в Чикаго для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Сиэтле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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