2020-07-14T16:46:33+03:00
Общество

Путевки в Турцию в 2020 году могут подорожать на 10 процентов

Компания Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Россию с 1 августа, но официально границы пока не открывали
Юлия САЛЬНИКОВА
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Если путевки подорожают сильно, то в Турцию поехать желающих будет не очень много, считают экспертыЕсли путевки подорожают сильно, то в Турцию поехать желающих будет не очень много, считают экспертыФото: Евгения ГУСЕВА
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Стоимость туристических путевок в Турцию в 2020 году может увеличиться на 10 процентов, считают в АТОР (Ассоциация туроператоров России).

В понедельник 13 июля президенты Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган обсудили возобновление туризма, но даты открытия границ не названы. Считается, что самолеты пустят на популярный у россиян курорт и в обратном направлении, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом. Однако, компания Turkish Airlines уже заявила о предварительной готовности с 1 августа вновь летать в Россию.

- Цены, если повысятся, то только в пределах 10%, что должно быть не очень ощутимо для наших туристов,- сообщила в ходе онлайн пресс-конференции исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, ее слова приводит ТАСС.

В АТОР считают, что если турки сильно поднимут цены, то к ним просто никто не поедет. Кризис, вызванный эпидемией, ударил по кошелькам россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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