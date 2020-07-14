Путевки в Турцию в 2020 году могут подорожать на 10 процентов
Стоимость туристических путевок в Турцию в 2020 году может увеличиться на 10 процентов, считают в АТОР (Ассоциация туроператоров России).
В понедельник 13 июля президенты Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган обсудили возобновление туризма, но даты открытия границ не названы. Считается, что самолеты пустят на популярный у россиян курорт и в обратном направлении, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом. Однако, компания Turkish Airlines уже заявила о предварительной готовности с 1 августа вновь летать в Россию.
- Цены, если повысятся, то только в пределах 10%, что должно быть не очень ощутимо для наших туристов,- сообщила в ходе онлайн пресс-конференции исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, ее слова приводит ТАСС.
В АТОР считают, что если турки сильно поднимут цены, то к ним просто никто не поедет. Кризис, вызванный эпидемией, ударил по кошелькам россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU