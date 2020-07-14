Стикер "Заглушить белых людей" был удален из Instagram после обвинений в расизме

14 Июль 2020 2020-07-14T17:13:14+03:00

Соцсеть отреагировала на скандал, связанный со стикером "Заглушить белых людей"

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В Instagram на волне всеобщего ликования по поводу защиты прав темнокожих людей решили немножко ущемить в правах "белых", и создали гифку "Mute white people" (Заглушить белых людей).

Рассчитывали, что с помощью стикера можно будет отмахиваться от любых замечаний тех, кто не является сторонником Black Lives Matter. Это движение, напомним, родилось после гибели Джорджа Флойда в США.

Просуществовал стикер не долго, когда журналист телеканала Fox News Кэти Павлич обратила внимание на новинку от Instagram, руководство соцсети стали обвинять в оскорблении белых людей.

Не смог промолчат и сын президента США, Дональд Трамп младший:

О новой кнопке написала журналист телеканала Fox News Кэти ПавличФото: Twitter.com

Пользователи стали массово жаловаться на "расистскую кнопку", в итоге, ее все-таки удалили.

В США из-за проблем расизма, сносят памятники и топят в фонтанах, запрещают героев мультиков и меняют язык программирования.

ИСТОЧНИК KP.RU