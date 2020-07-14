Стикер "Заглушить белых людей" был удален из Instagram после обвинений в расизме
В Instagram на волне всеобщего ликования по поводу защиты прав темнокожих людей решили немножко ущемить в правах "белых", и создали гифку "Mute white people" (Заглушить белых людей).
Рассчитывали, что с помощью стикера можно будет отмахиваться от любых замечаний тех, кто не является сторонником Black Lives Matter. Это движение, напомним, родилось после гибели Джорджа Флойда в США.
Просуществовал стикер не долго, когда журналист телеканала Fox News Кэти Павлич обратила внимание на новинку от Instagram, руководство соцсети стали обвинять в оскорблении белых людей.
Не смог промолчат и сын президента США, Дональд Трамп младший:
О новой кнопке написала журналист телеканала Fox News Кэти ПавличФото: Twitter.com
Пользователи стали массово жаловаться на "расистскую кнопку", в итоге, ее все-таки удалили.
В США из-за проблем расизма, сносят памятники и топят в фонтанах, запрещают героев мультиков и меняют язык программирования.
ИСТОЧНИК KP.RU