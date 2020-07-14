Хорватия открыла границы для россиян

14 Июль 2020 2020-07-14T17:45:17+03:00

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Хорватия открыла границы для туристов из третьих стран, в том числе из России. Об этом сообщает портал Schengen Visa Info.

К путешествию в Хорватию туристам следует подготовиться заранее. На границе все приезжающие должны предъявить ваучер на оплаченное проживание и отрицательный результат ПЦР-теста (полимеразная цепная реакция), сделанного не более чем за двое суток до прибытия. Метод ПЦР позволяет определить наличие возбудителя заболевания. Если тест отсутствует, то туриста отправляют на обязательный 14-дневный карантин. При этом иностранцы могут выходить на улицу в маске для похода в магазин или аптеку.

- Карантин может быть сокращен, если гражданин примет решение за свой счет пройти обследование на коронавирус в Хорватии и получит результаты в течение недели, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что технически посетить Хорватию могут не все желающие, а только те, у кого есть действующая виза. Оформление новых документов пока приостановлено.

Также в сообщении говорится о том, что граждане стран, входящих в Шенгенское соглашение и ЕС, освобождаются от обязательных ПЦР-тестов.

Ранее в АТОР сообщили о том, что восемь стран уже сейчас готовы принимать российских туристов. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Большинство стран требуют, чтобы туристы предоставляли справку об отсутствии коронавируса на границе.

ИСТОЧНИК KP.RU