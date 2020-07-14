Евросоюз сократил список безопасных стран для открытия границ

14 Июль 2020 2020-07-14T17:28:03+03:00

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Евросоюз решил сократить список безопасных по эпидемиологической ситуации государств, с которыми можно открыть границу. В обновленный перечень входит только 12 стран, из списка исключили Сербию и Черногорию. Об этом во вторник, 14 июля, рассказал дипломатический источник ТАСС, а официальное решение должны быть обнародовано сегодня вечером.

- Европейские страны достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих государствах, - заявил источник издания. Вторая редакция списка безопасных стран должна вступить в действие с 15 июля текущего года.

Дипломат отметил, что сейчас в Брюсселе началась финальная встреча, на которой представители ЕС утвердят вторую редакцию «белого списка» стран для открытия границ. В последнюю версию перечня войдут Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанда, Грузия и Уругвай. Потенциально, 13-ым государствам может стать Китай, но в его отношении остается в силе требование взаимности: КНР должна открыть границы для стран Евросоюза.

Россия в обновленный перечень снова не вошла. В начала этого месяца европейский посол рассказывал, что ЕС должен пересмотреть список государств, для жителей которых откроет свои внешние границы, в середине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU