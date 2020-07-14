2020-07-14T18:02:34+03:00
Общество

Названы неочевидные признаки умных людей

Пользователи сети рассказали о качествах, которые присущи умным людям
Ксения АНУФРИЕВА
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Названы неочевидные признаки умных людейНазваны неочевидные признаки умных людейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новый тред, который быстро стал вирусным, недавно запустился в Reddit – пользователей сети попросили назвать признаки, которые, с их точки зрения, присущи умным людям. Опрос быстро набрал почти девять тысяч комментариев, где люди поделились своим мнение по данному вопросу.

Одним из главных качеств умного человека пользователи назвали понимание сфер и вопросов, в которых ему не хватает компетенции.: по-настоящему умные человек осознает ограниченность и несовершенство своих познаний об окружающем мире и работает над этим. Иными словами, следует принципу «я знаю, что я ничего не знаю».

По мнению пользователя Hynija, умные люди обращают внимание на детали и стараются избегать слишком радикальных суждений. В своей речи они часто используют фразы "в большинстве случаев", "с некоторыми исключениями" и так далее.

Также, умным людям присуща большая восприимчивость к критике и внимание к фактам и мнения, которые способны изменить их точку зрения на некоторые вещи. Умные люди признают свои ошибки и заблуждения, когда получают достаточно аргументов. Один из комментаторов отметил, что такие люди привыкли смотреть на ситуацию с разных сторон, а не зацикливаться на своем мнении.

Комментатор под ником mcLovinRussia заявил, что быть умным человеков – это обладать врожденной способностью «видеть лес за деревьями».

Еще один пользователей сказал, что умные люди лучше понимаю закономерность процессов и явлений: отдельные факты и события они выстраивают в определенную систему и делают более глубокие выводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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