14 Июль 2020 2020-07-14T18:36:17+03:00

В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только по решению суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Государственную думу России внесены поправки об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. Об этом во вторник, 14 июля, рассказала глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина.

Новые поправки в российский Семейный кодекс и некоторый законы запрещают вхождение органов опеки в дом без согласия жильцов, а также запрещают опеке отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов.

- Проект закона предусматривает, что забрать ребенка, принудительно разлучить его с родителями можно будет только на основании вступившего в силу решения суда о лишении родительских прав или их ограничении. Законопроект устанавливает перечень из 11 оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей, - рассказала Елена Мизулина ТАСС.

Изменения в законы также гарантируют право родителей привлекать родственников для воспитания своих детей без оформления официальный полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU