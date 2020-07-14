2020-07-14T18:33:33+03:00
Экономика

Бундестаг направил сенаторам США письмо из-за санкций против «Северного потока – 2»

Глава комитета парламента призвал отказаться от ограничений, которые мешают строительству трубопровода
Ксения АНУФРИЕВА
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Бундестаг направил сенаторам США письмо из-за санкций против «Северного потока – 2»Бундестаг направил сенаторам США письмо из-за санкций против «Северного потока – 2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета парламента Германии по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру американского Конгресса Нэнси Пелоси, главам комитетов США и инициаторам закона по расширению санкций против "Северного потока - 2". Клаус Эрнст призвал отказаться от ограничительных мер, которые способны помешать строительству и использованию трубопровода.

- Европейские государства ожидают, что вы начнете уважать решения, принятые в Евросоюзе путем демократии. Как избранные представители народа США вы без сомнения и по праву стали бы оказывать противодействие любым попыткам вмешаться во внутренние дела Штатов, - указал председатель комитета Бундестага в своем письме. Его слова цитирует газета Suddeutsche Zeitung.

Клаус Эрнст предупредил, что американские санкции подрывают трансатлантическое сотрудничество и наносят значительный ущерб Штатам, а также американской экономической деятельности в Европе. Он отметил, что заявления о том, что "Северный поток - 2" усиливает зависимость ФРГ от России, являются необоснованными, а правительство Германии уже приняло решение о строительстве терминалов для приема СПГ.

Накануне Дания разрешила российским судам бросать якоря на собственное дно. Это значит, что через несколько месяцев, до конца текущего года, «Северный поток-2», по которому в Германию потекут 55 миллиардов кубометров газа в год, будет наконец достроен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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