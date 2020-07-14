Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол

14 Июль 2020 2020-07-14T19:00:03+03:00

Сейчас в России лица одного пола не могут заключать брак, однако на сменивших пол это не распространяется

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Сенаторы предлагают запретить брак в России не только лицам одного пола, но и тем, кто сменил пол. Законопроект с данной инициативой во вторник, 14 июля, внесли в Государственную думу. Документ также запрещает усыновление детей однополыми или сменившими пол парами.

Авторами инициативы стали глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

Ранее по итогам всероссийского референдума в Конституции закрепили полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России никого не будут ограничивать из-за ориентации, однако человек должен вырасти, стать совершеннолетним и только потом определять свою судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU