Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол
Сенаторы предлагают запретить брак в России не только лицам одного пола, но и тем, кто сменил пол. Законопроект с данной инициативой во вторник, 14 июля, внесли в Государственную думу. Документ также запрещает усыновление детей однополыми или сменившими пол парами.
Авторами инициативы стали глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.
Ранее по итогам всероссийского референдума в Конституции закрепили полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России никого не будут ограничивать из-за ориентации, однако человек должен вырасти, стать совершеннолетним и только потом определять свою судьбу.
ИСТОЧНИК KP.RU