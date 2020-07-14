Мальдивы 15 июля открывают границы для россиян

14 Июль 2020 2020-07-14T18:50:04+03:00

Туристам не нужно предъявлять справки об отсутствии коронавируса и проходить карантин

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С 15 июля Мальдивы открывают границы для иностранных туристов, в том числе из России. Причем путешественникам не нужно будет предъявлять тест на коронавирус или проходить обязательный карантин.

- До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики, - говорится в сообщении министерства туризма страны.

Единственное ограничение, которое подстерегает туристов - это возможность пребывания только в одном отеле до конца поездки, то есть переезжать из одной гостиницы в другую будет нельзя.

Если же при пересечении границы путешественники имеют симптомы ОРВИ, то они должны будут сделать ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция), который позволит определить наличие возбудителя заболевания. Кроме того, местные органы здравоохранения могут проводить выборочное тестирование, которое будет полностью бесплатным для гостей.

Ранее об открытии границ для россиян также объявила Хорватия. Однако, в отличие от Мальдив, поехать туда будет несколько сложнее. На границе все приезжающие обязаны предъявить ваучер на оплаченное проживание и отрицательный результат ПЦР-теста. В случае его отсутствия туристы отправляются на 14-дневный карантин.

В ближайшее время свои двери могут распахнуть и другие страны. Как сообщили в АТОР, восемь государств уже сейчас готовы принимать российских туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU