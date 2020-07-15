На Кубани собрали более 7,7 млн тонн зерна

15 Июль 2020 2020-07-14T18:50:32+03:00

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В Краснодарском крае почти завершена уборочная кампания, убрано 90% площадей. Валовой сбор составил более 7,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 6,5 млн тонн пшеницы.

Несмотря на то, что погодные условия в этом году были очень непростые, Кубани удалось выйти на высокий уровень сбора озимой и яровой пшеницы, овса,ячменя.

- Это заслуга кубанских ученых, что в таких сложных погодных условиях регион остался с хлебом, - подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время посещения одного из агропредприятий в Крыловском районе Краснодарского края. Здесь в это время вовсю идет сбор урожая.

Глава региона отметил, что была достигнута урожайность, которую даже не планировали, но получили благодаря селекционерам и селянам.

- Кубань будет с хлебом, – подытожил Вениамин Кондратьев.

Из почти 3 млн тонн обследованной пшеницы 86% имеет 2-3-4 классы качества. Из них 35% – зерно именно 3 класса.

Из года в год кубанские аграрии совершенствуют технологии производства сельскохозяйственных культур. Выводят высокоурожайные сорта семян, адаптированными к природно-климатическим условиям края. Кстати, большая часть посевных площадей озимых культур засеяны семенами местного «Национального центра зерна», оригинальными и элитными. В результате среднекраевая урожайность достигает одну из самых высоких в стране.