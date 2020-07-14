Отдыхающим в санаториях разрешили не предъявлять справку об отсутствии COVID-19

14 Июль 2020 2020-07-14T19:43:03+03:00

Вместо этого туристы должны будут показать документ об отсутствии контакта с зараженными

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Российское министерство здравоохранения внесло изменения в приказ о правилах работы и приема гостей санаториями страны. Теперь оздоровительным учреждениями разрешили принимать туристов без справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

При заселении в санаторий туристы должны предъявлять справку об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом людьми в течение двух недель, которую необходимо получить не позднее чем за три дня до въезда. Роспотребнадзор исключил требование справки на коронавирус для туристов еще в конце прошлого месяца, однако из-за приказа министерства здравоохранения документ продолжали требовать у гостей санаториев страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, кто может оказаться невосприимчивым к коронавирусу, и у каких людей выше шансы избежать заражения или заразиться инфекцией в бессимптомной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU