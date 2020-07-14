Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах

14 Июль 2020 2020-07-14T20:21:29+03:00

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Профильный комитет российского Государственной Думы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах, но это не коснется единого дня голосования 13 сентября. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на слова заместитель председателя комитета.

Надо отметить, что повестке дня комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству на сегодняшний день вопрос о многодневном голосовании на выборах не значится. На официальном сайте комитета говорится, что эта законодательства инициатива будет рассмотрена Государственной Думой только завтра, 15 июля.

Напомним, что недавно представители Совета по правам человека при президенте России порекомендовали закрепить на законодательном уровне возможность проводить голосования в течение нескольких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU