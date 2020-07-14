14 Июль 2020 2020-07-14T20:06:56+03:00

Россия может возобновить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни Фото: Дмитрий БРУШКО

Об этом рассказал белорусский премьер после встречи с Михаилом Мишустиным

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Россия сообщила Белоруссии о возобновлении транспортного сообщения с республикой в ближайшие дни. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

- Мы поднимали данную тему. Российская сторона проводит мониторинг ситуации, исходит из своей эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса, - объяснил Роман Головченко.

Политик добавил, что пока коллеги из России не могут назвать конкретных сроков возобновления транспортного сообщения между двумя государствами, и следует дождаться официального решения по этому вопросу.

Съездить на территорию республики для россиян пока что проблематично. Зато с 15 июля границы с Россией и другими государствами открывают Мальдивы. При этом иностранным туристами не нужно будет предъявлять тест на коронавирус или проходить обязательный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU