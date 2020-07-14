2020-07-14T20:33:17+03:00
Наука

Люди заселили Австралию на 22 тысячи лет раньше, чем считали ученые

На юге континента археологи нашли древнейшую стоянку первых аборигенов
Ксения АНУФРИЕВА
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Люди заселили Австралию на 22 тысячи лет раньше, чем считали ученыеЛюди заселили Австралию на 22 тысячи лет раньше, чем считали ученыеФото: Нигина БЕРОЕВА
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На юге Австралии недалеко от реки Мюррей ученые обнаружили древнейшую стоянку аборигенов, которые заселили континент 29 тысяч лет назад. Статью археологов с выводами об исследовании опубликовал научный журнал Australian Archaeology.

- Специалисты провели первый радиоуглеродный анализ для пластов пород, сформировавшихся в южной части континента до последнего наступления ледников. Результаты анализа доказали, что первые люди заселили эти территории на 22 тысячи лет раньше, чем до этого предполагали археологи, - сообщил автор исследования, археолог из австралийского Университета Флиндерса Крейг Уэстелл.

Самые первые люди попали на континент примерно 50 тысяч лет назад, когда уровень моря был на несколько десятков метров ниже, чем в настоящее время. Благодаря этому аборигены расселились по всей территории современных Зондских островов, Новой Гвинеи и Австралии, передвигаясь по суше.

Сухопутные «мосты» между островами и континентом оказались под водой только после окончания эпохи оледенения. Теперь австралийские археологи изучают, как аборигены адаптировались в жизни в Австралии, и как повлияло появление человека на исчезновение мегафауны континента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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