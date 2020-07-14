Советник Трамп объяснил выход США из «бесполезных» международных организаций
Администрация американского президента Дональда Трампа продолжит выходить из международных организацией, которые она считает бесполезными или неэффективными. Об этом рассказал советник главы США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в своей статье, опубликованной 14 июля в издании New York Post.
Помощник Трампа напомнил, что накануне президент подписал закон, который позволяет вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда из-за расследования преступлений в Афганистане американскими военнослужащими. О'Брайен отметил, что Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе из-за предположения о том, что Иран «готов обогатить достаточно урана для ядерного оружия».
- Дональд Трамп предпринимает эти меры, чтобы защитить народ и суверенитет государства. И он продолжит выход из международных организаций и соглашений, которые несправедливы по отношению к нашей стране и тратят деньги налогоплательщиков впустую, - заявил советник президента США.
Он подчеркнул, что данные меры не означают отказ от обязательств - по словам О'Брайена Штаты просто больше не будут финансировать организации, наносящие ущерб демократии.
Напомним, что недавно Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения – такое решение Трампа многие эксперты посчитали безрассудным в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, США также вышли из Парижского соглашения по климату, обосновав это «несправедливым экономическим бременем, наложенным на страну».
ИСТОЧНИК KP.RU