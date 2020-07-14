Цены на авиабилеты могут упасть на 30 процентов

14 Июль 2020 2020-07-14T23:34:11+03:00

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Цены на авиабилеты экономкласса могут снизиться на треть. Например, в «Аэрофлоте» такой показатель заложен в программе развития компании. По оценкам авиаперевозчика, российская авиация восстановится быстрее международной.

В планах компании развивать дальнемагистральные рейсы с привлечением бортов «Победы», а в правительстве напоминают про внутренние туристические направления.

Если открытие границ произойдет в ближайшее время и появится возможность начать продавать билеты, то за счет увеличения пассажиропотока можно говорить о снижении цены на билеты на треть.

Пока помимо закрытых границ существует еще одна сложность – это двухнедельный карантин, который должны отбывать все прилетевшие в Россию иностранные граждане. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отмечают, что эта мера отпугивает туристов, потому ограничение стоит отменить. Скорее всего это произойдет в ближайшее время.

Эксперты уверены, что в дальнейшей перспективе стратегия снижения цен на билеты вполне реальна, но в ближайшее время говорить о ней не приходится. Авиация переживает не самые простые времена.

- На восстановление отрасли уйдет от двух до четырех лет. Планируется, что в 2020 году будет перевезено немногим более половины от общего пассажиропотока 2019 года. Но в целом за счет консолидации сил «Аэрофлота» и «Победы» можно говорить о снижении тарифов, - пояснил «Известиям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

ИСТОЧНИК KP.RU