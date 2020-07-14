2020-07-14T23:34:11+03:00
Экономика

Цены на авиабилеты могут упасть на 30 процентов

Эксперты уверены, что в отдаленной перспективе снижение вполне возможно
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Авиабилеты могут подешеветь на третьАвиабилеты могут подешеветь на третьФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Цены на авиабилеты экономкласса могут снизиться на треть. Например, в «Аэрофлоте» такой показатель заложен в программе развития компании. По оценкам авиаперевозчика, российская авиация восстановится быстрее международной.

В планах компании развивать дальнемагистральные рейсы с привлечением бортов «Победы», а в правительстве напоминают про внутренние туристические направления.

Если открытие границ произойдет в ближайшее время и появится возможность начать продавать билеты, то за счет увеличения пассажиропотока можно говорить о снижении цены на билеты на треть.

Пока помимо закрытых границ существует еще одна сложность – это двухнедельный карантин, который должны отбывать все прилетевшие в Россию иностранные граждане. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отмечают, что эта мера отпугивает туристов, потому ограничение стоит отменить. Скорее всего это произойдет в ближайшее время.

Эксперты уверены, что в дальнейшей перспективе стратегия снижения цен на билеты вполне реальна, но в ближайшее время говорить о ней не приходится. Авиация переживает не самые простые времена.

- На восстановление отрасли уйдет от двух до четырех лет. Планируется, что в 2020 году будет перевезено немногим более половины от общего пассажиропотока 2019 года. Но в целом за счет консолидации сил «Аэрофлота» и «Победы» можно говорить о снижении тарифов, - пояснил «Известиям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 30 июля
Россияне стали вдвое реже покупать солнцезащитные средства
Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера
Роспотребнадзор назвал регионы, где дети реже болеют в летних лагерях
Власти США отменили решение по иностранным студентам
В Польше заявили о желании улучшить отношения с Россией
Цены на авиабилеты могут упасть на 30 процентов
За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
В ОНК рассказали, как содержатся в СИЗО Фургал и Сафронов
Минфин объяснил приравнивание пультов для телевизоров к электронным сигаретам
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти
Бэнкси расписал вагоны метро в Лондоне «коронавирусными» граффити
Советник Трамп объяснил выход США из «бесполезных» международных организаций
Люди заселили Австралию на 22 тысячи лет раньше, чем считали ученые
Музыкальное приложение Spotify стало доступно в России