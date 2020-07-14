Власти США отменили решение по иностранным студентам

14 Июль 2020 2020-07-15T00:08:09+03:00

Ранее сообщалось, что визы для обучающихся в Штатах аннулируются, если занятия проходят заочно

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Во вторник, 14 июля, американские власти отменили свое предыдущее решение по визам для иностранных студентов, сообщает издание The Hill.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в США ввели новые правила въезда и нахождения в стране для студентов из-за рубежа, обладающими неиммиграционными визами F-1 и М-1. Они должны были покинуть территорию США, если их занятия в связи с пандемией коронавируса были переведены исключительно в режим онлайн-обучения.

Гарвардский университет и Технологический институт Массачусетса подали иск в суд, потребовав признать это решение незаконным, а на время разбирательства истцы попросили приостановить его исполнение. С такими же исками в суд обратились также 18 штатов страны и столичный округ Колумбия.

В итоге федеральный судья в Бостоне (штат Массачусетс), отменил распоряжение администрации США, предписывающее иностранным студентам выехать из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU