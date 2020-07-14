2020-07-15T00:08:09+03:00
В мире

Власти США отменили решение по иностранным студентам

Ранее сообщалось, что визы для обучающихся в Штатах аннулируются, если занятия проходят заочно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Власти США отменили решение по визам для иностранных студентовВласти США отменили решение по визам для иностранных студентовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 июля, американские власти отменили свое предыдущее решение по визам для иностранных студентов, сообщает издание The Hill.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в США ввели новые правила въезда и нахождения в стране для студентов из-за рубежа, обладающими неиммиграционными визами F-1 и М-1. Они должны были покинуть территорию США, если их занятия в связи с пандемией коронавируса были переведены исключительно в режим онлайн-обучения.

Гарвардский университет и Технологический институт Массачусетса подали иск в суд, потребовав признать это решение незаконным, а на время разбирательства истцы попросили приостановить его исполнение. С такими же исками в суд обратились также 18 штатов страны и столичный округ Колумбия.

В итоге федеральный судья в Бостоне (штат Массачусетс), отменил распоряжение администрации США, предписывающее иностранным студентам выехать из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 30 июля
Россияне стали вдвое реже покупать солнцезащитные средства
Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера
Роспотребнадзор назвал регионы, где дети реже болеют в летних лагерях
Власти США отменили решение по иностранным студентам
В Польше заявили о желании улучшить отношения с Россией
Цены на авиабилеты могут упасть на 30 процентов
За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
В ОНК рассказали, как содержатся в СИЗО Фургал и Сафронов
Минфин объяснил приравнивание пультов для телевизоров к электронным сигаретам
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти
Бэнкси расписал вагоны метро в Лондоне «коронавирусными» граффити
Советник Трамп объяснил выход США из «бесполезных» международных организаций
Люди заселили Австралию на 22 тысячи лет раньше, чем считали ученые
Музыкальное приложение Spotify стало доступно в России