2020-07-15T00:10:08+03:00
Общество

Школьники смогут прослушать заданные на лето книжки онлайн

Аудиоверсии книг из школьной программы уже доступны на Яндекс.Музыке
Ксения КОНЮХОВА
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Специально для тех детей, кто не очень-то любит просиживать штаны с книжкой, компания Яндекс запустила новый проект – «Книги на лето». Теперь все книги, заданные на лето, можно прослушать с помощью сервиса Яндекс.Музыка.

Для удобства разработчики составили несколько подборок книг по классам, с 1-го по 7-ой. Списки книг разработаны совместно методистами Яндекс.Учебника и редакторами Яндекс.Музыки – это стандартизированный набор избранных произведений, которые педагоги выдают ученикам 1-8 классов на лето.

В число записей вошли произведения как отечественной, так и зарубежной литературы, а также книги из школьной программы. Например, это басни Крылова, «Пиковая дама» и «Капитанская дочка» Пушника, «Шинель» Гоголя, «Айвенго» Скотта и «Алиса в стране чудес» Кэролла, а также сказки и древнегреческие мифы.

Выбранные книжки можно прослушать онлайн, а можно сохранить на смартфон и вернуться к ним даже без доступа к интернету. А для тех, у кого еще нет подписки на Яндекс.Музыку, есть промокод на бесплатные 90 дней использования по слову MUZLETO.

ИСТОЧНИК KP.RU

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