Роспотребнадзор назвал регионы, где дети реже болеют в летних лагерях

15 Июль 2020 2020-07-15T00:10:40+03:00

Всего в прошлом году во время оздоровительных компаний помощь потребовалась 18 тысячам юных отдыхающих

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Роспотребнадзор рассказал о детской заболеваемости в летних оздоровительных лагерях. За 2019-й год на отдых отправились 5,6 млн.детей, заболели – 18 583 ребенка. Несмотря на высокую цифру, показатель год от года снижается. Для сравнения в 2014 году недуги затронули 27 227 детей, то есть, на 36% больше.

Где болеют чаще всего:

Новосибирская область - 2096 человек,

Башкирия – 1616,

Белгородская область – 1484,

Орловская область - 778,

Крым - 710.

Реже всего болеют в следующих регионах:

Мурманская область - 1,

Еврейская автономная область – 3,

Республика Марий Эл - 3,

Ставропольский край -4,

Вологодская область - 4.

- В основном дети страдают из-за травм, кишечных и респираторных инфекций. А вот количество таких недугов, как ветряная оспа, краснуха и эпидемический паротит, из года в год сокращается. Это происходит благодаря прививкам, - рассказала NEWS.ru педиатр Лина Мурадова.

А с 15 июля в Московской области стартуют первые лагерные смены. На этот раз их работа будет организован по новым принципам: межотрядных мероприятий не будет, родителей и гостей на территорию не пустят, а все вожатые перед началом смены должны сдать тесты на коронавирус, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU