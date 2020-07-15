Роспотребнадзор назвал регионы, где дети реже болеют в летних лагерях
Роспотребнадзор рассказал о детской заболеваемости в летних оздоровительных лагерях. За 2019-й год на отдых отправились 5,6 млн.детей, заболели – 18 583 ребенка. Несмотря на высокую цифру, показатель год от года снижается. Для сравнения в 2014 году недуги затронули 27 227 детей, то есть, на 36% больше.
Где болеют чаще всего:
Новосибирская область - 2096 человек,
Башкирия – 1616,
Белгородская область – 1484,
Орловская область - 778,
Крым - 710.
Реже всего болеют в следующих регионах:
Мурманская область - 1,
Еврейская автономная область – 3,
Республика Марий Эл - 3,
Ставропольский край -4,
Вологодская область - 4.
- В основном дети страдают из-за травм, кишечных и респираторных инфекций. А вот количество таких недугов, как ветряная оспа, краснуха и эпидемический паротит, из года в год сокращается. Это происходит благодаря прививкам, - рассказала NEWS.ru педиатр Лина Мурадова.
А с 15 июля в Московской области стартуют первые лагерные смены. На этот раз их работа будет организован по новым принципам: межотрядных мероприятий не будет, родителей и гостей на территорию не пустят, а все вожатые перед началом смены должны сдать тесты на коронавирус, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU