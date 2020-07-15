2020-07-15T00:32:16+03:00
Умные вещи

Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера

Большинство сообщений о неполадках поступают из США, Латинской Америки и Европы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В работе WhatsApp снова произошел сбойВ работе WhatsApp снова произошел сбойФото: REUTERS
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Пользователей популярного мессенджера WhatsApp снова сообщают о сбоях в его работе. Жалобы на неполадки стали поступать вечером во вторник, 14 июля, по московскому времени.

Проблемы с работой мессенджера наблюдаются во многих странах мира. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, больше всего таких жалоб поступает от пользователей из Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Нидерландов и Португалии, а также из Бразилии, Колумбии и Мексики. В России на сбои жалуются, в основном, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Большинство пользователей WhatsApp (около 74%) сообщают о проблемах с соединением, еще 21% не могут отправить или получить сообщение, а примерно три процента пользователей испытывают сложности с входом в свою учетную запись.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее создатель другого популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал не доверять приложению WhatsApp, поскольку его разработчики используют бэкдоры. Из-за них в системе часто происходят сбои, а пользователи попадаются на "удочку" мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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