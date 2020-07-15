Россияне стали вдвое реже покупать солнцезащитные средства
Россияне в 2020 году стали в два раза реже покупать солнцезащитные средства. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group.
Со 2 марта по 5 июля 2020 года аптеки выручили с продажи данных средств на 465,3 млн рублей. Для сравнения за аналогичный период 2019 года сумма выручки составила 903,5 млн рублей. Сокращение на 48,5 процентов.
Падение отмечается не только в денежном эквиваленте, но и в натуральном: было продано на 41,6% меньше средств - 692,2 тыс. упаковок.
Аналитики DSM Group объясняют снижение спроса тем, что многие не смогли отправиться на море в этом году, отпуск россияне проводят на дачах.
Проводя время на участке многие пренебрегают солнцезащитными средствами.
Стоит отметить, что исследование затронуло только аптечные продажи, а хотя данные товары можно встретить в магазинах, киосках и палатках. Из-за большого количества каналов продаж общий объем реализации просчитать довольно сложно, пишет газета "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU