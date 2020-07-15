Россияне стали вдвое реже покупать солнцезащитные средства

15 Июль 2020 2020-07-15T00:38:09+03:00

Причина в том, что многие в этом году не смогли попасть на море

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Россияне в 2020 году стали в два раза реже покупать солнцезащитные средства. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group.

Со 2 марта по 5 июля 2020 года аптеки выручили с продажи данных средств на 465,3 млн рублей. Для сравнения за аналогичный период 2019 года сумма выручки составила 903,5 млн рублей. Сокращение на 48,5 процентов.

Падение отмечается не только в денежном эквиваленте, но и в натуральном: было продано на 41,6% меньше средств - 692,2 тыс. упаковок.

Аналитики DSM Group объясняют снижение спроса тем, что многие не смогли отправиться на море в этом году, отпуск россияне проводят на дачах.

Проводя время на участке многие пренебрегают солнцезащитными средствами.

Стоит отметить, что исследование затронуло только аптечные продажи, а хотя данные товары можно встретить в магазинах, киосках и палатках. Из-за большого количества каналов продаж общий объем реализации просчитать довольно сложно, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU