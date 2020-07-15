15 Июль 2020 2020-07-15T01:49:49+03:00

Пожар на обувном складе в Долгопрудном. Фото: Пресс-служба МЧС России

Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализован

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К этому часу пожарным удалось остановить распространение огня на обувном складе в подмосковном городе Долгопрудный, общая площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров.

«В 00:10 объявлена локализация пожара на площади 4500 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

В спасательном ведомстве уточнили, что в тушении огня принимают участие более 70 человек, задействовано 20 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, крупный пожар на складе, расположенном в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном вспыхнул вечером во вторник, 14 июля, после сильного ливня. Местные жители в соцсетях жаловались на удушливый запах, который распространяется по всему городу.

В МЧС сообщили, что в результате пожара обрушилась кровля склада по всей площади здания - 6,5 тысячи квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/790557" frameborder="0"></iframe> Пожар на обувном складе в Долгопрудном: видео очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU