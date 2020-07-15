2020-07-15T02:13:01+03:00
Наука

МТКС изготовит четыре образца космических кораблей «Арго»

По предварительным оценкам, их стоимость составит $136 миллионов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Разработками «Арго» занимается частная компания МТКСРазработками «Арго» занимается частная компания МТКСФото: пресс-служба Роскосмоса
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Частная российская компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) изготовит четыре образца многоразовых космических кораблей «Арго», стоимость которых без учета цены запуска составит 136 миллионов долларов.

«Это их изготовление, автономные испытания образцов, все работы до пуска, пуск в эту стоимость не входит», - уточнил в беседе с ТАСС председатель совета директоров МТКС Сергей Сопов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что компания МТКС в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех» работает над проектом космического корабля, который станет достойной альтернативой Crew Dragon компании Илона Маска. Однако, как пояснили разработчики, российский грузовой космический корабль «Арго» будет отличаться от продукта SpaceX многим, но в первую очередь – стоимостью: созданный в России космический грузовик должен стать гораздо дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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