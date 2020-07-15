Трамп: ЕС был создан, чтобы эксплуатировать США

15 Июль 2020 2020-07-15T02:29:55+03:00

По словам главы Белого дома, он об этом знает, а другие президенты США «понятия не имели»

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Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что Евросоюз был создан с целью эксплуатировать Соединенные Штаты в интересах европейских стран.

«Не забывайте о мировой конкуренции – с Китаем и многими странами по всему миру. Мы находимся в состоянии невероятной экономической конкуренции, в том числе с Европой, которая никогда не относилась к нам хорошо. Европейский союз был создан, чтобы использовать США в своих интересах», - заявил американский лидер на пресс-конференции во вторник.

Трамп добавил, что европейские страны «пользуются США» с момента создания ЕС.

«Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп уже говорил, что Евросоюз «был создан, чтобы экономически сокрушить» Соединенные Штаты, а теперь европейские государства «обдирают США в торговле больше, чем Китай».

ИСТОЧНИК KP.RU