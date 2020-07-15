2020-07-15T03:27:16+03:00
В мире

Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании

Об этом заявил бывший постпред Соединенных Штатов при Евросоюзе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ведущие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора СШАВедущие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крупнейшие американские банки Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo практически одновременно перестали кредитовать нефтегазовые компании Соединенных Штатов. При этом они, как заявил глава адвокатской фирмы Boyden Gray & Associates Бойден Грей, ранее занимавший должность постпреда США при Евросоюзе, нарушают антимонопольное законодательство страны.

Грей в интервью газете The Wall Street Journal отметил, что кредитные организации «фактически бойкотируют нефтегазовый сектор США», руководствуясь «политическими соображениями» и «находясь под давлением» защитников природы. Юрист напомнил, что американские нефтегазовые компании оказались в крайне тяжелом положении из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса.

Юрист напомнил, что обычно банки конкурируют за возможность предоставить кредиты корпоративным клиентам, а теперь, когда американские нефтегазовые компании оказались в крайне тяжелом положении из-за пандемии коронавируса и падения цен на сырье, игнорируют их проблемы. По его мнению, это говорит о неком «сговоре с целью бойкотировать важнейший сегмент американской экономики».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о банкротстве нескольких американских фирм, занимающихся разведкой и добычей сланцевой нефти в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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