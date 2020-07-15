ВОЗ: За сутки в мире выявлено более 196 тысяч случаев заражения коронавирусом

15 Июль 2020 2020-07-15T03:16:13+03:00

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 196 тысяч и превысило 12,9 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер вторника, 14 июля, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 12 964809 случаев заражения, 570288 человек скончались от пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19. За прошедший день выявлено 196775 новых инфицированных, умерли 3634 больных.

Причем большинство случаев заражения – 6 780428 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 288430 человек. За сутки в этом регионе выявлено 110549 новых заразившихся, умерли 1853 больных. На втором месте Европа: 2 946104 заразившихся с начала пандемии (20691 новый случай) и 203957 умерших (373 летальных исхода за минувшие сутки).

Третье место по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион, где число инфицированных за сутки возросло на 15646 и составило 1302297. С начала пандемии зафиксирована 31751 смерть, за последние 24 часа скончались 523 больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU