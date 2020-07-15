В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Вечером во вторник, 14 июля, недалеко от чешской столицы Праги столкнулись два поезда – пассажирский и грузовой, в результате пострадали десятки людей, передает агентство Associated Press со ссылкой на власти страны.
Уточняется, что авария произошла возле расположенной к востоку от Праги станции Чески-Брод примерно в 21:30 по местному времени (22:30 мск). По данным железнодорожной инспекции Чехии, на подъезде к станции пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой состав.
Региональная служба спасения сообщила, что травмы различной степени тяжести получили около 60 пассажиров, пострадавших доставили в ближайшие больницы. Причины аварии выясняются.
Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад, 7 июля, на западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда, тогда пострадали 20 человек, трое погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU