В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда

15 Июль 2020 2020-07-15T03:51:58+03:00

Столкновение пассажирского и грузового составов произошло недалеко от Праги

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Вечером во вторник, 14 июля, недалеко от чешской столицы Праги столкнулись два поезда – пассажирский и грузовой, в результате пострадали десятки людей, передает агентство Associated Press со ссылкой на власти страны.

Уточняется, что авария произошла возле расположенной к востоку от Праги станции Чески-Брод примерно в 21:30 по местному времени (22:30 мск). По данным железнодорожной инспекции Чехии, на подъезде к станции пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой состав.

Региональная служба спасения сообщила, что травмы различной степени тяжести получили около 60 пассажиров, пострадавших доставили в ближайшие больницы. Причины аварии выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад, 7 июля, на западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда, тогда пострадали 20 человек, трое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU