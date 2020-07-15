2020-07-15T04:19:07+03:00
Происшествия

В Норвегии неизвестный с ножом ранил трех человек

Нападения были совершены в разных точках города Сарпсборге
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Норвежская полиция задержала одного подозреваемого в нападенияхНорвежская полиция задержала одного подозреваемого в нападенияхФото: REUTERS
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В ночь на среду, 15 июля, в норвежском городе Сарпсборге, расположенном на юге страны, неизвестные ранили ножом как минимум трех человек, передает Норвежская государственная телерадиокомпания со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что нападения на людей были совершены в разных точках города, пострадавших доставили в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии.

Полицейское управление на своей странице в Twitter сообщило, что задержан один подозреваемый в этих нападениях. Однако, по версии правоохранителей, преступников с ножом могло быть больше, поэтому жителей Сарпсборга призвали пока оставаться дома и не выходить на улицу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Москве вооруженный ножом мужчина в маске ворвался в офис микрозаймов на 9-й Парковой улице и потребовал отдать ему все деньги, ранил женщину. Однако по какой-то причине грабитель не забрал деньги из кассы и сбежал. Пока задержать преступника не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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