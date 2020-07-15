2020-07-15T04:52:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп: Запрет на въезд в США из-за коронавируса будут действовать, пока мы его не отменим

Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, когда власти снимут ограничения на въезд для граждан других стран
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Отвечая на вопросы журналистов о сроках отмены или смягчения ограничений на въезд иностранных граждан в Соединенные Штаты, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что запрет будет действовать ровно столько, сколько нужно.

Представители прессы напомнили президенту США, что в странах Шенгенской зоны ситуация с коронавирусом улучшилась, и поинтересовались, не планируют ли в вашингтонской администрации в связи с этим отменить ограничения.

«У нас действует запрет в отношении многих стран. И этот запрет будет действовать до тех пор, пока мы не скажем, что он больше не сохраняется. Мы хотим, чтобы наша страна была в безопасности», - приводит ответ Трампа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о временном запрете въезда на территорию Штатов для всех, кто в предыдущие две недели побывал хотя бы в одном из 26 государств Шенгенской зоны, американский лидер объявил в начале марта. Тогда говорилось, что ограничение вводится на месяц, однако с тех пор его срок только продлевался, а список стран, гражданам которых запрещено посещать США из-за пандемии COVID-19, увеличивался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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